Ahmet Davutoğlu'ndan Hikmet Çetin'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hikmet Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hastanede ziyaretimde bulundular, çok teşekkür ediyorum.." dedi. Davutoğlu ise sosyal medya hesabından Çetin'in açıklamasını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Ben size, ülkemize ve devletimize hizmetleriniz dolayısıyla teşekkür ederim Dışişleri Bakanlığında selefim, saygıdeğer Hikmet Çetin Beyefendi; Rabbim sağlık ve şifa versin."