Ahmet Akın: Zamlar Bakanlık Bütçelerini de İflas Ettirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Fahiş zamlar nedeniyle AK Parti kendi bakanlıklarının bütçelerini de iflas ettirdi. Ek bütçede; bakanlıklara milyarlarca lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak bütçesi aktarıldı" dedi.

CHP Enerji ve Altyapı Projeleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ek bütçede bakanlıkların akaryakıt, elektrik ve yakacak için ayrılan ek ödenekleri yaptığı bir çalışmayla derledi. Balıkesir Milletvekili Akın'ın çalışmasına göre enerji zamlarının bakanlıklara maliyeti şöyle:

"ADALET BAKANLIĞI'NA ZAMMIN FATURASI 1,7 MİLYAR TL: Adalet Bakanlığı'na üç farklı ek ödenekle toplam 1 milyar 754 milyon lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarına gelen fahiş zamlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na ise yalnızca 10 milyon lira tutarında ek bütçe ayrıldı.

ZAMMIN MALİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA 2,4 MİLYAR TL: Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen ek bütçede 16 farklı kalemde akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarının Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçede tahsis edilen ek ödeneğe göre yarattığı toplam maliyet tutarı 2 milyar 437 milyon 223 bin lira olarak gerçekleşti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 667 MİLYON LİRALIK ZAM FATURASI: Sağlık Bakanlığı'nın elektrik, akaryakıt ve yakacak tüketimiyle ilgili yer alan iki ayrı ödeneğin ek bütçedeki toplam tutarı 667 milyon 491 bin lira oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da ek bütçede enerji zamlarıyla ilgili iki farklı ödeneğinin toplam tutarı 337 milyon 390 bin lira olarak gerçekleşti. Ek bütçede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın akaryakıt, elektrik ve yakıtla ilgili 5 farklı ödeneğin toplamı ise 513 milyon 416 bin lira olarak hesaplandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA 364 MİLYON LİRA ENERJİ ÖDENEĞİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na akaryakıt, elektrik ve yakacak ödeneğiyle ilgili 10 farklı kalemde toplamda 190 milyon 708 lira tutarında ek ödenek ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na enerji zamları nedeniyle tahsis edilen 3 farklı ödeneğin toplam tutarı da 29 milyon lira olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'na enerji zamlarının ardından akaryakıt, yakacak ve elektrik nedeniyle verilen 6 farklı ek ödeneğin toplamı da ek bütçede 364 milyon 608 bin lira oldu.

"EK BÜTÇEDE; BAKANLIKLARA MİLYARLARCA LİRA TUTARINDA AKARYAKIT, ELEKTRİK VE YAKACAK BÜTÇESİ AKTARILDI"

Akın, ek bütçede bakanlıkların akaryakıt, elektrik ve yakacak masrafları için ayrılan ek ödeneklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Yılbaşından bu yana elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar faturalarını ödeyemez duruma geldi. 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar elektrik faturaları 2 kez, doğalgaz faturaları 3 kez zamlandı. Akaryakıta ise neredeyse gün aşırı zam geldi. Elektrikte konut tarifesine düşük kademede yüzde 65, yüksek kademede yüzde 151 zam yapılırken; doğalgaz konut tarifesine yüzde 120 oranında zam geldi. Akaryakıt ürünleri ise yılbaşından bu yana benzinde yüzde 210, motorinde yüzde 234 oranında zam yapıldı. Bu fahiş zamlar nedeniyle AK Parti kendi bakanlıklarının bütçelerini de iflas ettirdi. Ek bütçede; bakanlıklara milyarlarca lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak bütçesi aktarıldı."

ANKA / Güncel