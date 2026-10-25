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Ağrı Hamur'da şeker pancarı yüklü tırla çarpışan otomobilde 4 kişi öldü

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Ağrı Hamur'da şeker pancarı yüklü tırla çarpışan otomobilde 4 kişi öldü
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Hamur-Tutak Kavşağı'nda şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan tır sürücüsü Hamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, tedavisi sürüyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur- Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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