Devlet desteğiyle kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ağrı'da kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 100 çiftçiye 5000 kaz palazı dağıtıldı.

Valilik öncülüğünde hayata geçirilen ve maliyetinin yüzde 80'i İl Özel İdaresi tarafından karşılanan Kaz Palazı Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce program düzenlendi.

TRT Park'ta gerçekleştirilen programda konuşan Vali Osman Varol, tarım ve hayvancılık alanında projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi noktaya getirebilmek için birlikte hareket ettiklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Kaz yetiştiriciliği, komşu ilimiz olan Kars'ın bayraktarlığını ve isim babalığını yaptığı ama aslında tüm bölgemizde önemli bir faaliyet alanıdır. Eğer gerekli destek verilirse ve çiftçilik yapan vatandaşlarımız da sahip çıkarsa, daha iyi noktalara gelebilecek alanlardan bir tanesidir. Geçen sene yine burada kaz yetiştiricilerimize kuluçka makinesi, çıkım makinesi ve jeneratör seti hediye ettik. Özellikle son bir yıl içerisinde ekonominin geldiği nokta ve maliyet artışları gündeme getirildiğinde, geçen yıl vatandaşlarımıza verdiğimiz o setlerin bir tanesini geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç için sorduğumuzda sadece bir seti 65 bin lira ve artı KDV'ye ulaşmıştı. Verdiğimiz bu destekle üreticilerimiz, geçtiğimiz yıldan itibaren çok ciddi miktarda üretim yapıyorlar. Bunu geliştirmek anlamında geçtiğimiz yıldan bu yıl için kaz palazı dağıtılması planını yapmıştık."

İl Özel İdaresinin son 2 yıl içerisinde tarıma sağladığı katkının 20 milyon liraya yaklaştığını aktaran Varol, "Niyetimiz 175 bin civarında devraldığımız kaz varlığı sayımızı, kısa vadede 300 binli rakamlara çıkarabilmek. Diğer hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle birleştiğinde köy ortamında ve ilin iklim koşulları da dikkate alındığında gerçekten vatandaşlarımızı çok mutlu edecek önemli bir gelir kapısı olacak faaliyetten bahsediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 100 çiftçiye 5000 bin kaz palazı dağıtıldı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Orman Müdür Vekili Zeki Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan ve vatandaşlar katıldı.