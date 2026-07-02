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Ağrı İl Emniyet Müdürü Önder, millet bahçesi çevresinde denetimde bulundu

Ağrı İl Emniyet Müdürü Önder, millet bahçesi çevresinde denetimde bulundu
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Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, baharın gelmesiyle vatandaşların yoğun kullandığı Millet Bahçesi ve çevresinde asayiş ve güvenlik denetimleri yaparak ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, millet bahçesi ve çevresinde asayiş ve güvenliğe yönelik denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Önder ve beraberindekiler, baharın gelmesiyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Millet Bahçesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirmesi için Önder'in talimatıyla millet bahçesinde bir süre önce polis ekipleri görevlendirildi.

Önder, alanda asayiş ve güvenliğe yönelik denetimlerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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