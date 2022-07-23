AĞRI'DAKİ 'YAZ SPOR OKULLARI'NDA YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRİLECEK

AĞRI'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan 'Yaz Spor Okulları'na, 4 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Hedefin 10 bin öğrenci olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Çocuklarımızı salonlara, stadyumlara, yüzme havuzlarına çekmeye çalışıyoruz. Amacımız hem ülke sporuna katkıda bulunmak hem de yaşam boyu sporla sağlıklı bireyler yetiştirmek. Önceden başlattığımız Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizde 15 bin gencimiz yüzme öğreniyor. 23 farklı branşta, 10 bin çocuğu buluşturup yeni yıldızlar yetiştireceğiz dedi.

Kentte, atletizm, kayak, badminton, basketbol, boks, jimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kick boks, masa tenisi, özel sporcular, taekwondo, tenis, atıcılık, okçuluk, voleybol ve yüzme gibi dallarda açılan kurslarla saha taraması ve lisanslama çalışması gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, şu ana kadar 4 bin öğrenciyi bu kurslara kaydetti.

Antrenörler tarafından yetiştirilen kursları gezen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, buralardan spora yeni yıldızların çıkacağına inandığını söyledi. Yaz Spor Okullarının açılması ile öğrencilerin yanı sıra vatandaşları da sporla buluşturmayı amaç edindiklerini belirten Budak, Okulların kapanması ile öğrencileri 23 branşta sporla tanıştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda il spor merkezlerimizi açmış bulunmaktayız. Bütün antrenörlerimiz ve arkadaşlarımız şu anda gerek mahallelerde gerekse köylerde alan taraması yapıyorlar. Taramanın yanında hemen hemen bütün vatandaşlarımızı salonlara, stadyumlara, yüzme havuzlarına çekmeye çalışıyoruz. Amacımız hem ülke sporuna katkıda bulunmak hem de yaşam boyu sporla sağlıklı bireyler yetiştirmek. Bundan önce de başlattığımız ve halen devam eden 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizde 15 bin gencimizi eğitim görüyor. Bunun yanında diğer branşlarda da çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Tüm branşlarda seferberlik ilan ettik. Toplam 40 antrenörümüz görev yapıyor. 4 binin üzerinde öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt ve lisanslamalar devam ediyor diye konuştu.

Veliler görüşme, antrenörlerin numaraları ve iletişim bilgilerinin olduğu broşürleri kentin dört bir tarafından dağıtarak halka ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Budak, Halkımızın bizlere kolayca ulaşacağı yöntemleri uyguluyoruz. Buda çok faydalı oldu. Herkes haberdar olup bizimle iletişime geçti. Merkezin yanı sıra 7 ilçemizde de bu devam ediyor. Sezon sonuna kadar Bakanlığımızın başlattığı Eğitim Görevlisi alımları ile alınacak yaklaşık 60 yeni antrenörümüzle birlikte 10 bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz dedi.

Yüzme kursuna gelen öğrencilerden 12 yaşındaki Ahmet Özen ise 'Çok güzel bir kurs. Burada çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla havuza giriyoruz. Mükemmel bir keyif. İyi ki bu kursa kaydolmuşum. Yüzmek bilmek güzel bir şey diye konuştu.

Yaz Spor Okullarının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren ve futbol kursuna katılan 13 yaşındaki Muhammed Polat da, Açılan ücretsiz futbol kursuna kaydoldum. Her şey çok güzel. Hocamızı çok seviyoruz. Gelecekte iyi bir futbolcu olup Türk Milli Takımına girmek istiyorum dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel