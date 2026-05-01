Ağrı Dağı Milli Parkı'nda su maymunu temizlenirken görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlenen su maymunu görüntülendi.

Iğdır ile Ağrı sınırlarındaki milli park, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkındaki sulak alanlarda yaşayan en ilgi çekici hayvanlardan biri de su maymunu.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da anılan su maymunu (Myocastor coypus), havaların ısınmasıyla kıyılara çıkmaya başladı.

Milli parktaki Karasu Sulak Alanı'nda çalışma yapan AA ekibi, kıyıya çıkarak temizlenen su maymununu kayda aldı.

Ana vatanı Arjantin ve Şili olan, buradan getirilerek Iğdır'daki sulak alanlarda üremeye başlayan su maymununun ilgi çekici hareketleri görüntülendi.