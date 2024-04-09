Ağrı'da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak ve yetim 130 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren Dostum Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Hanbaba ve gönüllüler, ilçede belirledikleri yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelere ramazan kolisi dağıtan ekip, yetim ve öksüz çocukları da evlerinden özel araçla alarak giyim mağazasına götürüp bayramlık kıyafet aldı.

Hanbaba, yaptığı açıklamada, yetim ve öksüz çocukların iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında dernek olarak gerekeni yaptıklarını söyledi.

Çocukların bayram sevinçlerine ortak olduklarını anlatan Hanbaba, şunları kaydetti:

"Yetim çocuklarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Onların gönüllerini fethetmeye çalışıyoruz. Aldığımız bayramlık kıyafetler ve hediyelerle çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmaya çalıştık. Ailelere ramazan dolaysıyla maddi ve manevi yardımda bulunduk. Bu tür uygulamalarımız sadece ramazanda değil, yıl boyunca devam edecek. İlçemizde bu durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ilke edinmiş bir dernek anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."