Köyde rahatsızlanan 2 bebek, paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Dizginkale köyünde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan 2 bebek, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu arazide zorlu bir yolculuk sonrası bebekler, anne ile birlikte ambulansa ulaştırılarak tedavi altına alındı.

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde rahatsızlanan 2 bebek, paletli ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde 2 bebeğin yüksek ateş ve öksürük şikayeti bildirilince İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait paletli ambulans yola çıktı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu arazide ilerleyen paletli ambulans, bir süre sonra köye ulaştı. Paletli ambulansa alınan, birisi 2 aylık, birisi 2 yaşında olan 2 bebek, anne ile birlikte kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hasta bebekler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

