Ağrı'da ikinci el eşya satan bir işyerinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibinin Cuma namazında olduğu sırada çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Neredeyse kullanılamaz hale gelen dükkanda maddi hasar oluştu.

Ağrı'da çıkan yangında işyeri küle döndü

AĞRI - Ağrı'da ikinci el eşya satan bir işyerinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Kurtuluş mahallesinde bulunan bir ikinci el eşya satan dükkanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İşyeri sahibinin Cuma namazında olduğu sırada çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Neredeyse kullanılamaz hale gelen dükkanda maddi hasar oluştu.