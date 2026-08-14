Bartın'da ağaca çarpan otomobilde 3 yaralı

BARTIN'da ağaca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü C.B. (51) ağır, yanındaki N.B. (44) ve T.B. (5) ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Büyükkızılkum köyünde meydana geldi. İddiaya göre; C.B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp ormandaki ağaca çarparak devrildi. Sürücü C.B. ağır, yanındaki N.B. ve T.B. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü C.B., itfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı