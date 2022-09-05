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Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi

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Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, etkili olan rüzgarda, üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, etkili olan rüzgarda, üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 46'ncı Sokak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle kaldırımdaki ağaç, Mustafa Bağçiçek'in park halindeki 41 ACJ 537 plakalı otomobilinin üzerine devrildi. Otomobil hasar görürken, ihbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç ekipler tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili tutanak tutuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Güncel

Dumlupınar Gölcük Güncel Haberler

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