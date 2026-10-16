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Afyonkarahisar Erkmen'de öğrenci servisi ile dolmuş çarpıştı, 16 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenci servisi ile şehir içi dolmuşu çarpıştı, kazada 16 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; 16 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuşun çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 03 AJN 115 plakalı öğrenci servisi ile 03 M 0094 plakalı şehir içi dolmuşu çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 16 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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