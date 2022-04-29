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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar'da ramazan ayı dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Dinar'da ramazan ayı dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenlendi.

Belediye Kültür Salonu'ndaki programda Antalya Sanat Merkezi tiyatro ekibi, Hacivat - Karagöz, meddah ve orta oyunu gösterilerini sergiledi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, tiyatro gösterisinin ardından tiyatro oyuncularına çiçek takdim etti.

-Çay'da iftar programı düzenlendi

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Taşhan'daki programa, Durgut'un yanı sıra ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

İftar programı, Kuranı Kerim tilaveti ile İlçe Müftüsü Şevket Karaca'nın dua etmesinin ardından sonra erdi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Tiyatro, Karagöz, Antalya, İftar, Güncel, Haberler

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