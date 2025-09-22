Haberler

Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başmakçı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, senet ve silah ele geçirirken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin tefecilik suçuna karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 3 adres ve 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 3 senet, 2 kuru sıkı tabanca ve bir alacak listesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı Hakan Bilal Kutlualp

Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.