Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin tefecilik suçuna karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 3 adres ve 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 3 senet, 2 kuru sıkı tabanca ve bir alacak listesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.