Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Salar Beldesi Kavşağı'nda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Afyonkarahisar'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

H.A. (18) idaresindeki 03 AIK 441 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Salar Beldesi Kavşağı'nda İ.Ş. yönetimindeki (57) 03 AJ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile motosikletteki V.Ç. (18) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Uçak kalkıyor! Süper Lig devinin yeni yıldızı bu gece İstanbul'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.