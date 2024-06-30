Afyonkarahisar'da Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Devlet Bahçeli Parkında düzenlenen şenlikte dans gösterisi sunuldu. Etkinlikte çocuklar ve ailelerinin katıldığı yarışmalar düzenlendi.

Oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, palyaço ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

Etkinlikte çocuklara ikramda bulunuldu.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Kendin Yap Atölyesi koordinatörleri, Yeşilay Gönüllüleri, çok sayıda koruyucu aile ve koruyucu aile yanında kalan çocuklar katıldı.