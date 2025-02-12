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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı ve Çocuk Görüşme Odası Açıldı

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı ve Çocuk Görüşme Odası Açıldı
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Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu, Valilik uyarılarda bulundu. Ayrıca, Sandıklı Adliyesi'nde çocuk görüşme odası oluşturuldu.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından, "Kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşın dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." paylaşımında bulundu.

Sandıklı Adliyesi'nde çocuk görüşme odası oluşturuldu

Adliye binasındaki çocuk görüşme odasında, oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar bulunuyor.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Ticaret Odası Başkanı Bekir Çetin, kurumdaki çocuk görüşme odasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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