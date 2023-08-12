Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 03 VY 682 plakalı hafif ticari araç ile 03 L 3638 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Can pazarı kurulan kazanın ardından araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.