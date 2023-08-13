Afyonkarahisar'da Fırıncılar Sıcak Hava Nedeniyle Zor Günler Yaşıyor

Fırıncıların sıcak havalarda zorlu mesaisi

Sıcaklığın 30 derecelerin üstüne çıktığı kentte fırıncı esnafı 70 -80 derece sıcaklıkla mücadele ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının 33 dereceye kadar yükselmesi fırıncı esnafına zor günler yaşatıyor. Alevli fırının önünde sıcaklık zaman zaman 80 dereceleri bulurken, her şeye rağmen fırıncı esnafı ekmeklerini kazanmak için alın teri döküyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte hava sıcaklıkları 33 derecelerin üzerine çıkarken, sıcaklıktan en çok etkilenen fırıncılar oldu. Ateş başında çalışan fırıncılar yaklaşık 70-80 derece sıcaklıkla mücadelelerini sürdürüyor. Fırın önünde çalışan ustalar saatlerce ateşin karşısında sıcak ekmek ve pide yapmaya devam ediyor. Fırıncı esnafı gün içinde hava sıcaklığına ve fırın ateşine maruz kalarak kaybettiği sıvı kaybını litrelerce su tüketerek gidermeye çalışıyor. Diğer mesleklere göre kavurucu sıcaklara daha çok maruz kalan ancak geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olan fırıncılar adeta sıcaklarla mücadele ediyor.

Kentte yılardır fırıncılık yapan Ali İhsan Çıngırak vatandaşların mağdur olmamasını istediğini belirterek "Hava sıcaklığı 30 derece ama vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için biz işimizin başındayız" dedi.