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Afyonkarahisar'da FETÖ'den 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte aranan kişilere yönelik çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

FETÖ üyeliği suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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