Afyonkarahisar'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yanındaki trafonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yanındaki trafonun patlaması, çevresindeki otları tutuşturdu. Alevlerin fabrika bahçesindeki kablo ve plastik malzemelere sıçramasıyla yangın çıktı.
İhbar üzerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Kaynak: AA / Arif Yavuz