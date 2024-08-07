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Belediye, düğün masraflarını azaltmak için bildiri yayımladı! Maddeler bir hayli dikkat çekiyor

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Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde belediye tarafından düğün masraflarının azaltılması için ortak bildiri metni yayınlandı. Bildiride, düğünlerde yeni evlenecek gençleri borç içinde bırakmak yerine 4 bilezik, 2 yüzük, 1 küpe olarak alınması ve bu durumun dışına çıkılmaması, dış çekim ve benzeri fuzuli masrafların önüne geçilmesi, ihtiyaç dışı kılık kıyafetlerin alınmaması, balayı gibi sonradan oluşan masrafların kaldırılması gibi maddeler yer aldı.

Afyonkarahisar'daki bir beldede, düğün masraflarının azaltılması için ortak bildiri metni imzalandı.

Merkeze bağlı Susuz Belediye Başkanı İbrahim Işılak, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, 2 Ağustos'ta kurum binasında bir araya gelerek beldede yapılan düğünlerin masraflarını azaltmak için toplantı gerçekleştirdi.

İŞTE BELDEDE ALINAN KARARLAR

Belediyenin sosyal medya hesabından bir metinle paylaşılan toplantı kararlarında şunlar yer aldı: "Düğünlerde yeni evlenecek gençlerimizi borç içinde bırakmak yerine 4 bilezik, 2 yüzük, 1 küpe olarak alınması ve bu durumun dışına çıkılmaması. Nişanlarda gelen misafirlerden dolanarak sandıkla para toplamaya son verilmesi. Sokak düğünlerine son verilerek belde düğün salonunda düğünler gerçekleştirilmesi ve düğünlerin 3 gün yerine 1 gün yapılması halkımıza ekonomik katkı sağlayacaktır."

Afyonkarahisar'da Düğün Masraflarını Azaltmak İçin Ortak Bildiri Metni İmzalandı

Düğün yemeğinin sadece 1 gün olacak şekilde misafirlere ikram edileceği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi: "Sosyal medya aracılığıyla alınan eşyanın ve mahremiyetin göz önünde bulundurulması için görüntü paylaşımı yapılmaması. Düğünlerde alkollü içeceklerin verilmesi dinimiz açısından uygun olmadığı. Kola türü asitli içecekler yerine geleneklerimizde olduğu gibi şerbet türü içeceklerin ikramı, değerli belde halkımızın menfaatine olacaktır. Dış çekim ve benzeri fuzuli masrafların önüne geçilmesi. İhtiyaç dışı kılık kıyafetlerin alınmaması, balayı gibi sonradan oluşan masrafların kaldırılması, bunun yerine evlenen çiftlerin ekonomisine destek verilmelidir. Bu kararlara uyulmasını temenni ediyoruz."

Metinde, düğünler de herhangi bir olumsuz duruma karşın silah atılmasının yasaklandığı ve jandarma ekiplerinin de takipte olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Bandorma:

Güzel karar hem bosuna para kaybı hem de zaman kaybı…sıkıcı olması ayrı bir dert…

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Bir nokta bile değilsem NE yim:

Evlilik nedir acaba. A.. Şimdi.. nasıl anlatsak.. Bir varmış bir yokmuş.. hep hiçlik tani yokluk muş. Şansa bir nokta var olmuş. Acava erkekmiymiş. Galiba ne erkek nede bayanmış. E peki ne olmuş. Vallahi bilmiyoruz ya. Kusura bakma abi.

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