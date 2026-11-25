Afyonkarahisar'da 2 bin 513 sentetik hap ele geçirilen operasyonda zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince durdurulan bir otomobilde 2 bin 513 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu bir otomobilde 2 bin 513 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA