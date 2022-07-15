Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Çay, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi. Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Çay, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ilçe protokolleri, kentlerindeki şehitlik ziyaretlerinde bulunarak kabirlere karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile şehitler için yapılan duaların ardından program sona erdi. Dinar'da belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi iş birliğiyle "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik" konulu fotoğraf serginin açılışı yapıldı, lokma ikramında bulunuldu. İlçelerdeki programların akşamda devam edecek. AA / Mehmet Kandemir - Güncel Karahisar Demokrasi Güncel Haberler

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