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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor

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AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü, etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü, etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Zafer Meydanı'nda yapılan kutlamalara Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, misafir komutanlar, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamındaki törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Belediye Başkanı Burcu Köksal, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner şehitler için dua eti. Jandarma Genel Komutanlığı Tören Ekibi, silahlı gösteri gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı helikopteriyle gelen ekip, üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirdi. Törende ilk geçişte yüksekten uçan helikopter ikinci geçişinde yakın uçuş yaptı. Halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

HABER: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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