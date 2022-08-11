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Afyon haberi: AFYONKARAHİSAR - Sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

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Afyon gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Sağanak, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Bölgede bazı tarım arazileri, su baskını nedeniyle zarar gördü.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

su baskını Karahisar Güncel Haberler

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