Afyon gündem haberleri: Afyonkarahisar'da asayiş Afyon haberi... Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem yapıldı. Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezi girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta bir miktar eroin ele geçirdi. Ekipler, araçtaki 4 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yaptı. Şuhut'ta hafif ticari araç yandı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Y.K, idaresindeki hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Mehmet Kandemir Hisarcık Evciler Tragger Güncel Haberler

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