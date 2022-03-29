Afrika Kalkınma Bankasından Fas'a 1 milyar dolarlık destek

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), Kovid-19 salgınından etkilenen Fas ekonomisine destek için 1 milyar dolar ödenek ayrıldığını duyurdu.

AFDB'den yapılan yazılı açıklamada, Fas'a yönelik yardım programı hakkında bilgi verildi.

Fas'ın ekonomik kalkınmasındaki stratejik planlarını uygulamasına ve Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasına destek amaçlı program kapsamında iki yıl içinde 1 miyar dolar finansman sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Afrika Kalkınma Bankası Grubu Tarım, İnsani ve Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Beth Dunford da salgın ve kuraklık sonrasında Fas'ın yanında olduklarını belirtti.

Dunford, söz konusu ödeneğin su, tarım, sosyal entegrasyon, beşeri kalkınma ve altyapı sektörlerini desteklemek için tahsis edileceğini kaydetti.

Fas makamları ile AFDB yetkilileri, ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortaklığın çeşitli yönleriyle gözden geçirilmesi adına başkent Rabat'ta iki gündür görüşmeler yapıyordu.