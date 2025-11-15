Haberler

Afrika Eğitim Sisteminde Reform İhtiyacı Vurgulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Afrika Konferansında, kıtanın eğitim sistemlerinin ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümlere uyum sağlaması için kapsamlı reformlar yapılması gerektiği ifade edildi. Eğitimde kaliteyi önceliklendiren sürdürülebilir bir modelin gerekliliği vurgulanırken, öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesi ve alternatif öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Afrika Konferansında, kıtanın eğitim sistemlerinin ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümlere uyum sağlayacak şekilde kapsamlı biçimde reforme edilmesi gerektiği belirtildi.

"Eğitim, Öğretim ve Bilimsel Araştırma Sistemleri: Afrika'da Dönüşüm Dinamikleri" başlıklı konferansın kapanış bildirisinde, bilimsel araştırma ile teknik ve mesleki eğitime daha fazla yatırım yapılmasının kıtanın ekonomik ve sosyal dönüşümü için temel önemde olduğu kaydedildi.

Bildiride, eğitimde kaliteyi önceleyen, denetim ve değerlendirmeye dayalı, siyasi değişimlerden etkilenmeyen sürdürülebilir bir eğitim modeli kurulması gerektiği ifade edildi.

Bildiride, öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin artırılması da temel gereklilikler arasında sıralandı.

Konferansta ise okulu sosyal ve ekonomik kalkınmanın merkezine yerleştiren, fırsat eşitliğini esas alan yeni bir yaklaşımın benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, geleneksel okul modelinin ötesine geçen, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren alternatif öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, Afrika ülkeleri arasında deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını güçlendirmek amacıyla bir Afrika Eğitim ve Eğitim Kurumları Ağı kurulmasına karar verdi.

Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika, dünyanın en genç kıtası olmasına rağmen gençler eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.