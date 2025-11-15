Afrika Eğitim Sisteminde Reform İhtiyacı Vurgulandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Afrika Konferansında, kıtanın eğitim sistemlerinin ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümlere uyum sağlayacak şekilde kapsamlı biçimde reforme edilmesi gerektiği belirtildi.

"Eğitim, Öğretim ve Bilimsel Araştırma Sistemleri: Afrika'da Dönüşüm Dinamikleri" başlıklı konferansın kapanış bildirisinde, bilimsel araştırma ile teknik ve mesleki eğitime daha fazla yatırım yapılmasının kıtanın ekonomik ve sosyal dönüşümü için temel önemde olduğu kaydedildi.

Bildiride, eğitimde kaliteyi önceleyen, denetim ve değerlendirmeye dayalı, siyasi değişimlerden etkilenmeyen sürdürülebilir bir eğitim modeli kurulması gerektiği ifade edildi.

Bildiride, öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin artırılması da temel gereklilikler arasında sıralandı.

Konferansta ise okulu sosyal ve ekonomik kalkınmanın merkezine yerleştiren, fırsat eşitliğini esas alan yeni bir yaklaşımın benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, geleneksel okul modelinin ötesine geçen, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren alternatif öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, Afrika ülkeleri arasında deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını güçlendirmek amacıyla bir Afrika Eğitim ve Eğitim Kurumları Ağı kurulmasına karar verdi.

Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika, dünyanın en genç kıtası olmasına rağmen gençler eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.