Afganistan'ın Belh vilayetinde mısır hasadı başarılı geçti

Afganistan'ın Belh vilayetinde çiftçiler, yeni hasat edilen mısırları paketlemekle meşgul. Bu yılki mısır verimi önceki yıllara göre daha iyi olduğu belirtiliyor.

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları paketleyen çiftçiler, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

BELH, 2 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde çiftçiler, yeni hasat edilen mısırları paketlemekle meşgul.

Çiftçiler, bu yılki mısır veriminin önceki yıllara kıyasla daha iyi olduğunu söylüyor. Mısır yetiştiriciliği, yerel çiftçiler için ana gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları havalandıran bir çiftçi, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları paketleyen çiftçiler, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları gösteren bir çiftçi, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları paketleyen çiftçiler, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları gösteren bir çiftçi, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları paketleyen çiftçiler, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde yeni hasat edilmiş mısırları paketleyen çiftçiler, 29 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)