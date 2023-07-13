Afganistan'da uyuşturucu madde işleme tesisleri ateşe verildi

Afganistan'ın Cüzcan vilayetindeki uyuşturucu madde işleme tesisleri, Afgan güvenlik personelleri tarafından ateşe verildi. Narkotikle Mücadele Polisi, bir uyuşturucu madde işleme laboratuvarını tespit ederek imha etti ve sahibini tutukladı.