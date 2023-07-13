Afganistan'da uyuşturucu madde işleme tesisleri ateşe verildi
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Afganistan'ın Cüzcan vilayetindeki uyuşturucu madde işleme tesisleri, Afgan güvenlik personelleri tarafından ateşe verildi. Narkotikle Mücadele Polisi, bir uyuşturucu madde işleme laboratuvarını tespit ederek imha etti ve sahibini tutukladı.
CÜZCAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde uyuşturucu madde işleme tesislerini ateşe veren Afgan güvenlik personelleri, 10 Temmuz 2023.
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayeti Narkotikle Mücadele Polisi vilayet müdürü Muhammed Yunus Akhundzade, Çarşamba günü yaptığı açıklamada polisin bir uyuşturucu madde işleme laboratuvarını tespit ve imha ettiğini, sahibini ise tutukladığını bildirdi. (Fotoğraf: Zekrullah Yazdani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel