Afganistan'da Uyuşturucu Madde İşleme Laboratuvarı İmha Edildi

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde polis, bir uyuşturucu madde işleme laboratuvarını tespit ederek imha etti. Ayrıca, başka bir vilayette de benzer bir operasyon gerçekleştirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayeti Narkotikle Mücadele Polisi vilayet müdürü Muhammed Yunus Akhundzade, Çarşamba günü yaptığı açıklamada polisin bir uyuşturucu madde işleme laboratuvarını tespit ve imha ettiğini, sahibini ise tutukladığını bildirdi.

SES (Darice): MUHAMMED YUNUS AKHUNZADE, Cüzcan Narkotikle Mücadele Polisi Vilayet Müdürü:

"Kushtepa ilçesindeki güvenlik personeli tarafından laboratuvarın yerinin tespit edilmesinin ardından bugün operasyon başlattık ve uyuşturucu madde işleme laboratuvarını kaseler ve variller de dahil olmak üzere tüm tesisi ateşe vererek imha ettik."

Afgan polisi ayrıca, ülkenin Samanagan vilayetinin Dara-e-Suf ilçesinde Salı günü bir uyuşturucu madde laboratuvarı ve eroin üretiminde kullanılan maddeleri tespit edip imha etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sheberghan'dan bildiriyor. (XHTV)