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Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Sellerde Ölü Sayısı Artıyor

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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetini etkisi altına alan fırtına, şiddetli yağış ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a, yaralananların sayısıysa 347'ye yükseldi. Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman Amarkhil, yaralıların tedavisi için bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiğini ve ölü sayısının artmasının beklendiğini belirtti.

ÇEKİM TARİHİ: 15 Temmuz 2024

1. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Surkh Rod bölgesinde sellerden etkilenen yerlerin çeşitli görüntüleri

2. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da bulunan bir hastanedeki sel mağdurlarının çeşitli görüntüleri

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetini etkisi altına alan fırtına, şiddetli yağış ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a, yaralananların sayısıysa 347'ye yükseldi.

Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman Amarkhil, Salı günü yaptığı açıklamada yaralıların tedavisi için bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiğini ve ölü sayısının artmasının beklendiğini belirtti.

Nangarhar vilayetinde Pazartesi günü öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve seller, Pakistan sınırında yer alan vilayetin merkezi Celalabad, Sukh Rod bölgesi ve vilayetteki komşu bölgeleri olumsuz etkiledi. Afet, büyük can kayıplarına ve maddi hasara yol açtı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Nangarhar'a komşu Kuner vilayetinde meydana gelen benzer bir doğal afette de 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Savaşın harap ettiği ülkede Mayıs ayından bu yana şiddetli yağış ve sellerde 400'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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