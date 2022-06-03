Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti - Haberler

Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti
Xinhua - Güncel
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BELH, 3 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki tarım arazileri son yıllarda iyice kuru kalmıştı, ancak güneş enerjisinin yardımıyla toprak yeniden ekilmeye hazır hale geldi.
BELH, 3 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki tarım arazileri son yıllarda iyice kuru kalmıştı, ancak güneş enerjisinin yardımıyla toprak yeniden ekilmeye hazır hale geldi.
Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)
Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tarlaya kurulan güneş enerjisi üretim sistemi görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)
Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)
Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)
Xinhua / Güncel