Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti - Haberler

Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti BELH, 3 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki tarım arazileri son yıllarda iyice kuru kalmıştı, ancak güneş enerjisinin yardımıyla toprak yeniden ekilmeye hazır hale geldi. BELH, 3 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki tarım arazileri son yıllarda iyice kuru kalmıştı, ancak güneş enerjisinin yardımıyla toprak yeniden ekilmeye hazır hale geldi. Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua) Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tarlaya kurulan güneş enerjisi üretim sistemi görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua) Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua) Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Güncel Haberler

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