Afganistan'da Şiilere ait camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamada en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
ŞİİLERE AİT CAMİ
Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.
40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti. Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.
AA / Emel Öz - Güncel