Afgan Mülteciler Pakistan'dan Ülkelerine Geri Dönüyor

ÇEKİM TARİHİ: 21 Nisan 2024

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Torkham sınırından çeşitli görüntüler

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Perşembe ve Cuma günlerinde 800'den fazla Afgan mültecinin komşu Pakistan'dan ülkelerine geri döndüğünü duyurdu.

Bakanlık sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, toplam 837 mültecinin Torkham ve Spin Boldak sınır noktalarından Afganistan'a giriş yaptığını belirtti.

Afgan yetkililer, Pakistan hükümetinin Afgan göçmenleri geri gönderme planının ikinci aşamasına 15 Nisan'da başlandığını belirtirken, ilk aşamada ise 550.000'den fazla Afgan mültecinin ülkelerine geri döndüğü bildirildi.

Afganistan'daki geçici hükümet, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenlere evlerine dönmeleri ve savaştan zarar gören ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaları yönünde pek çok kez çağrıda bulunmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Torkham'dan bildiriyor.(XHTV)