BM: İran'dan dönen Afgan çocuklar belirsizlik ve artan insani ihtiyaçlarla karşı karşıya

Güncelleme:
UNICEF, İran'dan dönen Afgan çocukların artan insani ihtiyaçlar ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Çatışmalar nedeniyle ülkesine dönen aileler, acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Tajudeen Oyewale, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan dönen Afgan çocukların, belirsizlik ve artan insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Oyewale, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'daki artan çatışmaların sınır ötesindeki çocuklar için acil riskler oluşturduğunu belirten Oyewale, İran'dan dönen Afgan ailelerin zorlu bir yolculuk yaptığını söyledi.

Oyewale, İran'dan dönen Afgan çocukların, belirsizlik ve artan insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Zaten çok sayıda annenin çocuklarıyla birlikte kabul merkezlerine geldiğini, bitkin, bunalmış ve acil desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Gelenlerin sayısı arttıkça, çocukların karşı karşıya olduğu riskler de artacaktır." dedi.

Sadece geçen yıl başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelerden yaklaşık 3 milyon Afgan'ın ülkesine döndüğünü belirten Oyewale, bunların yaklaşık yüzde 60'ının çocuklu ailelerden oluştuğunu vurguladı.

Oyewale, "Çocuklar her aşamada en çok ihtiyaç duydukları şekilde korunmalı ve desteklenmeli. UNICEF, ortaklarıyla birlikte çocukları ve aileleri desteklemeye ve gerekirse müdahaleyi artırmaya hazır." diye konuştu.

"Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasından bu yana her gün yaklaşık 1700 kişi dönüyor"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Afganistan Temsilcisi Arafat Cemal ise Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının Afganistan'a dönüşleri artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cemal, "Bu yıl halihazırda yaklaşık 110 bin Afgan İran'dan döndü ve Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasından bu yana her gün yaklaşık 1700 kişi dönüyor. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki haftalarda daha büyük hareketleri tetikleyebileceğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Afganistan'a dönüşlerin fazla olduğuna dikkati çeken Cemal, son 2 yılda 5 milyondan fazla Afgan'ın komşu ülkelerden ve yalnızca 2025'te yaklaşık 1,9 milyon kişinin İran'dan döndüğünü vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
