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AFAD, Sapanca'da mahsur kalanları halatla kurtardı; o anlar kask kamerasında

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Sapanca'da çarşamba gününden bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı köprüler yıkıldı ve yollar çöktü. AFAD ekibi, Dereköy mevkisinde mahsur kalan kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşları halat düzeneğiyle kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları, AFAD ekibinin kask kameraları tarafından kaydedildi.

Kentte çarşamba gününden bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu yollar çöktü, bazı köprüler yıkıldı, evlerin giriş katları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanaktan etkilenen Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi Dereköy mevkisindeki derenin debisinin yükselmesiyle köprü yıkıldı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekibi, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra direkler arasında halat düzeneği kurdu.

Ekip, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşları dere üzerinden karşıya geçirerek güvenli bölgeye çıkardı.

AFAD ekibinin kask kameralarınca kaydedilen görüntülerde, operasyon hazırlıkları ve vatandaşların halat sistemiyle kurtarılmaları yer alıyor.

Kayıtlarda, AFAD görevlilerinin, kurtarma operasyonu sırasında korkan bir çocuğu konuşarak teselli ettiği de görülüyor.

Kaynak: AA
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