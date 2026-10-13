AFAD Başkanı Pehlivan'dan afet farkındalık eğitimlerine ilişkin açıklama:

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Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, son 3 yılda Türkiye genelinde 32 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleriyle ulaştıklarını bildirdi.

Pehlivan, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına katıldı.

Eğitim programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, öğrencilerin deprem başta olmak üzere afetlere ilişkin bilgilerini pekiştirdiklerini ve öğrendiklerini söyledi.

Ankara'daki deprem simülasyon merkezinde bugüne kadar 40 bin öğrenciyi ağırladıklarını aktaran Pehlivan, "81 ilimizde 650 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı bu eğitim ve farkındalık merkezlerimizde misafir ettik. Toplamda da son 3 yıl içerisinde 32 milyon vatandaşımıza değişik platformlarda, gerek okullarda gerek sosyal yaşam alanlarında gerekse etkinlikler vesilesiyle afet farkındalık eğitimi, bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirdik." dedi.

Pehlivan, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü vesilesiyle valilikler ve AFAD il müdürlükleri koordinasyonunda okullarda eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Bu yılın temasının "Afetlerde dirençlilik evde başlar" olarak belirlendiğini ifade eden Pehlivan, amaçlarının başta deprem olmak üzere bütün afet türlerine karşı hazırlıklı olmak, geçmiş afetlerden edinilen tecrübeleri paylaşmak ve çocuklarla gençlerin afet bilinciyle yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

"Yüzde 65 ila 70 arasında eylem planlarında ilerleme katettik"

Pehlivan, 2009'da kurulan AFAD'ın kuruluşundan bu yana yalnızca kriz odaklı değil, risk odaklı anlayışla afetlerin bütün aşamalarını gözettiğini kaydetti.

Afet yönetiminde risk azaltmayı temel önceliklerden biri olarak gördüklerini ifade eden Pehlivan, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) kapsamında illerin afet risklerinin belirlendiğini söyledi.

Pehlivan, 2022-2026 yıllarını kapsayan birinci uygulama dönemine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde toplam 16 bin 642 risk noktası ve bunların bertarafıyla, risklerin azaltılmasıyla ilgili eylem belirlendi. Bunlar içerisinde 2 bin 700'ün üzerinde kırmızı eylem dediğimiz birinci derecede bertaraf edilmesi ve riskin azaltılması gereken eylemler ortaya konuldu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 65 ila 70 arasında bu eylem planlarında ilerleme katettik."

İkinci dönem risk azaltma planları 1 Ocak 2027'de başlayacak

Pehlivan, 2027-2031 yıllarını kapsayacak ikinci dönem İl Afet Risk Azaltma Planlarının hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar ve çalıştaylar düzenlendiğini aktaran Pehlivan, deprem, taşkın, heyelan ve çığ başta olmak üzere illerdeki afet risklerinin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

"İkinci İl Risk Azaltma uygulama planlarımızı, 2027-2031 yıllarını kapsayan bu planlarımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya başlayacağız." diyen Pehlivan, mevcut planlardaki çalışmaların da kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm

Afet risk azaltma planlarının temel hedefinin şehirleri ve toplumu afetlere karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu belirten Pehlivan, bu kapsamda taşkın koruma yapılarından menfezlerin yenilenmesine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğünü dile getirdi.

Pehlivan, özellikle depreme karşı dirençli şehirler oluşturulmasında kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konunun önemine dikkati çektiğini hatırlattı.

İstanbul başta olmak üzere şehirlerde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Pehlivan, vatandaşları ve yerel yönetimleri bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Pehlivan, yapıların sağlam zeminler üzerine güvenli şekilde inşa edilmesinin önemli olduğunu, binaların dönüştürülmesi ve yenilenmesiyle şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale geleceğini ifade etti.

Afet farkındalık çalışmalarının dijital platformlarda da sürdürüldüğünü anlatan Pehlivan, vatandaşların AFAD'ın internet siteleri üzerinden eğitim videolarına ve bilgilendirici içeriklere ulaşabildiğini söyledi.

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'ndeki program kapsamında 85 öğrenciye AFAD eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi, deprem anında uygulanması gereken doğru davranışlar simülasyonla gösterildi.

Kaynak: AA