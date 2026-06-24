Haberler

Uluslararası Af Örgütü, kurulması planlanan geri dönüş merkezlerini Guantanamo Hapishanesi'ne benzetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, AB'nin sınır dışı ülkelerde kurmayı planladığı geri dönüş merkezlerini, işkence ve hukuk ihlalleriyle anılan Guantanamo Hapishanesi'ne benzetti. Örgüt, bu merkezlerde insan hakları ihlallerinin yapısal hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerde kurulması planlanan geri dönüş merkezlerini Guantanamo Hapishanesi'ne benzetti.

Amnesty International Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte, kurulması planlanan geri dönüş merkezleri için ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra "teröre karşı küresel savaş" söylemiyle kurduğu ve işkence gibi uluslararası hukuka aykırı pek çok eylemin merkezi haline gelen "Guantanamo Hapishanesi" nitelemesinde bulundu.

Duchrow, bu merkezlerin, hukuki güvencelerin zayıfladığı alanlar oluşturacağını savunarak, buralarda tutulacak kişilerin avukatlara erişimde zorluk yaşayabileceğini ve insanlık dışı koşullarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Daha önce bazı ülkelerde benzer uygulamalara yönelik girişimlerin mahkemelerce hukuka aykırı bulunduğunu hatırlatan Duchrow, insan hakları ihlallerinin bu modelin yapısal bir parçası olabileceğini ifade etti.

Duchrow, diğer ülkelerin, bu tür girişimlerinin mahkemeler tarafından "hukuka aykırı" ilan edilmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Bernd Krösser ise Almanya ve diğer AB ülkelerinin bu tür merkezler kurma planını savundu.

Krösser, bu merkezlerde uluslararası mülteci ve insan haklarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dün geceye damga vuran görüntü! 1 saniye bile kıpırdamadı
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Köye yerleşmişti! Rock müziğin asi kızı yıllar sonra görüntülendi
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Sabaha karşı kurşun yağmuru! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı