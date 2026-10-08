Haberler

AES, okul saldırıları için MEB'i tüm eğitim sendikalarıyla acilen görüşmeye çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AES, okul saldırıları için MEB'i tüm eğitim sendikalarıyla acilen görüşmeye çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Eğitim Sendikası (AES), okullardaki saldırılara dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanlığını vakit kaybetmeden tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmeye çağırdı. Sendika, eğitim kurumlarında güven ortamı için kalıcı ve caydırıcı çözümlerin derhal hayata geçirilmesini istedi.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), okullardaki saldırılara işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı, konuyu tüm boyutlarıyla masaya yatırmak ve vakit kaybetmeksizin tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmek zorundadır. Bu buluşma, ertelenemez hayati bir sorumluluktur" açıklamasını yaptı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda okullarımızda tırmanışa geçen şiddet olayları ne yazık ki her geçen gün canlarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi aramızdan almaya devam etmektedir. Eğitim yuvalarımızın acı ve endişe merkezlerine dönüşmesi kabul edilemez.

Bu vahim tablo karşısında Anadolu Eğitim Sendikası olarak diyoruz ki, Milli Eğitim Bakanlığı, konuyu tüm boyutlarıyla masaya yatırmak ve vakit kaybetmeksizin tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmek zorundadır. Bu buluşma ertelenemez hayati bir sorumluluktur.

Yıllardır yaptığımız uyarıların ve sunduğumuz çözüm önerilerinin ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha acı bir şekilde görülmektedir. Can güvenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan eğitim kurumlarımızda huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesi amacıyla ortak akılla geliştirilecek kalıcı, somut ve caydırıcı çözüm yolları derhal hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

Binlercesi aynı anda ortaya çıktı! Yerleşim yerlerini sardılar
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Son gelen haber hiç iyi değil

Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

3 saniyede hayatı değişti!
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK, 21 kişi için beklenen adımı attı
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal

16 yaşındaki sürücü polisten kaçtı! Kesilen ceza dudak uçuklattı