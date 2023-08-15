Adli Kontrolle Serbest Kaldılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ezgi C. ile Bilal K. adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocatepe Camisi'ndeki fotoğraf çekimiyle ilgili 2 kişi gözaltında (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ezgi C. ile Bilal K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. 2 şüpheli, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla, adli kontol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarlan 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.