Adıyaman Kahta-Siverek yolunda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Y.'nin kullandığı 02 ADN 534 plakalı otomobil ile Enes Ö.'nün kullandığı 34 CZM 509 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yaralılar Ebubekir A., Esma Ö. (11), Fatma Ö. (52) ve Şeyma Ö. (19), ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı