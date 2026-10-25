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Adıyaman Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek yolu üzeri Gölgeli Köyü yakınlarında meydana geldi. Serhat Y. (47) yönetimindeki 02 ER 200 hafif ticari araç ile Bekir Ç.'nin (44) kullandığı 35 AYB 658 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan müdahalenin ardından 4'ü çocuk 8 yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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