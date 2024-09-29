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Adıyaman Havalimanı'nda Başarılı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adıyaman Havalimanı'nda Başarılı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Adıyaman Havalimanı'nda, acil durum ekiplerinin tecrübe kazanması amacıyla yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği bir uçağın kaza kırıma uğraması üzerine harekete geçen ekipler, yangını kontrol altına alarak yaralıları kurtardı.

Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanında acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği kuleden, bir uçağın kaza kırıma uğradığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtardı.

Adıyaman Havalimanı Müdürü Mahmut Atalay, tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını bildirerek, "Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Havalimanı Havacılık Güvenlik Güncel Yaşam

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