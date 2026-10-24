Adıyaman Gölbaşı'nda Ali Olcay'a ait ev yangında kullanılamaz hale geldi

Adıyaman Gölbaşı'nda Ali Olcay'a ait ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı köyünde Ali Olcay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Karabahşılı köyünde Ali Olcay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA