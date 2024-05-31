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Adıyaman'da Yaralı Dağ Keçisi Kurtarıldı

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Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı hayvan, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçi yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkeze bağlı Koçali Köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvan, bakımı ve tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçi yavrusunun tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Adıyaman Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

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