Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadele Denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesi kapsamında, il merkezinde yer alan konteyner kent, park, metruk binalar ve ara sokaklarda uygulama yaptı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.