Adıyaman'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Hallaç (25) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olaya müdahale etti ve cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.A. idaresindeki 02 AFF 077 plakalı kamyon, Ramazan Hallaç (25) yönetimindeki 02 KB 804 plakalı otomobille Kahta yolu Beşpınar mesire alanı civarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hallaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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